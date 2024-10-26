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Китайські хакери атакували телефони, пов'язані зі штабом Гарріс, - Reuters

Фото: хакер (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Китайські хакери зламали систему Verizon. Після цього їхні атаки були націлені на телефони людей зі штабу Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерела агентства, ті хакери, які зламали систему Verizon, націлилися на телефони людей, пов'язаних із передвиборчою кампанією кандидата у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.

Крім того, згідно з повідомленнями ЗМІ, нападки зазнали і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, а також його напарник Джей Ді Венс. Однак Reuters не змогло підтвердити цю інформацію.

The New York Times пише, що слідували працюють над встановленням того, які повідомлення були вкрадені у Трампа і Венса, якщо такі були.

Штаб кандидата від республіканців у свою чергу не підтвердив, що телефони Трампа та Венса були об'єктом атак. Стівен Чунг, директор з комунікацій штабу, лише сказав, що віце-президент Гарріс підштовхнула Китай та Іран до атак на інфраструктуру США, щоб не допустити повернення Трампа до Білого дому.

Reuters доповнило, що у п'ятницю ФБР та Агенство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США заявили, що розслідують несанкціонований доступ до комерційної телекомунікаційної інфраструктури з боку осіб, пов'язаних із Китаєм. При цьому в спільній заяві агентств цілі інциденту не називаються.

У Verizon заявили, що їм відомо про складну спробу атакувати американські телекомунікаційні компанії з метою збирання розвідувальної інформації. Компанія додала, що співпрацює із правоохоронними органами.

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Вибори в СШАКамала ГаррісДональд Трамп