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Китайская вакцина против коронавируса показала эффективность почти на 80%

Автор: Андрей Козловский

Пекинский институт биологических продуктов завил, что COVID-вакцина китайской компании Sinopharm показала эффективность на 79,34%. Она также оказалась безопасной для людей, которые ее испытывали.

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Об этом сообщает South China Morning Post.

Как сообщается, компания Sinopharm уже подала заявление в надзорные органы КНР для официального одобрения вакцины. Однако, отмечается, что было представлено мало данных об испытаниях препарата. Неясно, на каком количестве людей тестировалась вакцина для достижения таких результатов, а также какие именно данные анализировались.

Клинические испытания вакцины проводятся в разных странах мира, включая ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Перу и Аргентину.

Известно, что вакцина Sinopharm уже используется в Китае с июля 2020 года. Однако первой страной, которая ее официально одобрила стали ОАЭ. Также этот препарат одобрили власти Бахрейна.

Напомним, государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma при испытании китайской вакцины от COVID добилась эффективности 97%.

Также РБК-Украина писало, что разработчикам британской вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca удалось повысить эффективность своего препарата до максимальных показателей. Сейчас эффективность вакцины превышает 90%.

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