Китайская вакцина после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль, - Степанов

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что китайская вакцина Sinovac после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль. Первая партия составит 200 тысяч доз.

"Первая партия 200 тысяч доз, после того, как привезут они должны пройти лабораторный контроль... Мы очень быстро его проведем, до 10 дней", - отметил министр.

Напомним, 19 марта Степанов анонсировал, что вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac (CoronaVac) должна поступить в Украину до конца марта. Ранее ожидалось, что первая партия прибудет до 15 марта. Он заявлял, что должно поступить 700 тысяч доз этой вакцины.

Как писало РБК-Украина, ранее была информация о том, что вакцину CoronaVac могут привезти в Украину до 15 марта.

Так, 23 марта представитель компании "Лекхим" Элеонора Мирошник отметила, что китайская вакцина от коронавируса разработки Sinovac должна прибыть в Украину 25 марта, а точное время доставки и рейс станут известны позже.

Кроме того, Минздрав сообщил о регистрации вакцины CoronaVac в Украине.

Добавим, до конца марта Минздрав рассчитывал получить еще одну партию вакцины Covishield с индийского завода Serum Institute.