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Китайская вакцина после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль, - Степанов

Автор: Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что китайская вакцина Sinovac после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль. Первая партия составит 200 тысяч доз.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Первая партия 200 тысяч доз, после того, как привезут они должны пройти лабораторный контроль... Мы очень быстро его проведем, до 10 дней", - отметил министр.

Напомним, 19 марта Степанов анонсировал, что вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac (CoronaVac) должна поступить в Украину до конца марта. Ранее ожидалось, что первая партия прибудет до 15 марта. Он заявлял, что должно поступить 700 тысяч доз этой вакцины.

Как писало РБК-Украина, ранее была информация о том, что вакцину CoronaVac могут привезти в Украину до 15 марта.

Так, 23 марта представитель компании "Лекхим" Элеонора Мирошник отметила, что китайская вакцина от коронавируса разработки Sinovac должна прибыть в Украину 25 марта, а точное время доставки и рейс станут известны позже.

Кроме того, Минздрав сообщил о регистрации вакцины CoronaVac в Украине.

Добавим, до конца марта Минздрав рассчитывал получить еще одну партию вакцины Covishield с индийского завода Serum Institute.

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Новости Украины КитайВакцинаМаксим Степанов
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