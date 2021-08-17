Китайская компания GAC представила самую быструю зарядку для электромобилей

Китайский автопроизводитель GAC готовится вывести на рынок электромобиль, у которого батарея будет заряжаться с 0 до 80% всего за восемь минут. Это сравнимо со скоростью заправки бака обычного авто с ДВС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление компании.

Медленная зарядка и малый запас хода. Это именно то, что не устраивает в современных электромобилях. Решение проблемы обещает китайская компания GAC, представив электрокар с рекордно высокой скоростью зарядки батареи.

Лучшие европейские электрокары позволяют зарядить батарею за время 20-40 минут в зависимости от мощности зарядной станции. У нового китайского электрического кроссовера Aion V аккумулятор заряжается намного быстрее: с 0 до 80% всего за восемь минут и с 30 до 80% менее чем за пять минут.

GAC создал два варианта быстрой зарядной станции. Более мощная может заряжать электромобиль с мощностью около 500 кВт. Даже когда батарея электрокара заряжена более чем на 80%, батарея готова получать около 481 кВт•ч. Для сравнения: Porsche Taycan поддерживает максимум 450 кВт•ч передаваемой мощности.

Разработка GAC - не просто концепт. Новый кроссовер пойдет в серию уже в сентябре этого года. Также осенью в Китае начнут появляться ультрабыстрые зарядные станции. До конца года в Поднебесной появится около сотни фирменных зарядочных портов.

Представители компании уверяют, что зарядке на такой станции при комнатной температуре не повлияет на ресурс аккумулятора: для него заявлен срок службы 1 млн километров.