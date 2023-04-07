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В Китаї заявили, що контактують з усіма сторонами "конфлікту в Україні"

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Китай, П'ятниця 07 квітня 2023 15:58
В Китаї заявили, що контактують з усіма сторонами "конфлікту в Україні" Фото: речник МЗС Китаю Мао Нін (twitter.com TokioAshiya)
Автор: Каріна Левицька

Пекін підтримує контакти з усіма сторонами "конфлікту в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Китаю Мао Нін під час брифінгу.

Говорячи про зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з главою КНР Сі Цзіньпіном Мао Нін заявила, що Китай підтримує діалог з усіма залученими сторонами, "включно з Україною".

Вона підкреслила, що Китай висловив готовність поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, але тільки тоді, коли прийде час.

"Китай завжди виступає за мирне врегулювання і готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб зробити свій внесок у досягнення миру", - додала представниця.

Нагадаємо, вчора після зустрічі лідерів та франції Китаю французькі дипломати повідомили, що Сі Цзіньпін готовий зателефонувати Зеленському.

Раніше в Пекіні пояснювали, що відсутність контактів між Сі Цзіньпіном і Зеленським не означає, що Китай підтримує РФ у війні.

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