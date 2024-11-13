У Китаї водій в'їхав у натовп, загинули 35 людей і понад 40 були поранені

У китайському місті Чжухай (на півдні країни) чоловік за кермом автівки в'їхав у групу людей, які тренувалися в спортивному комплексі. Внаслідок наїзду загинули 35 осіб, та десятки отримали серьйозні поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press та Reuters .

Що відомо про наїзд автомобіля у натовп

Трагедія сталася у ніч проти понеділка, й китайській владі знадобилося майже доба, щоб офіційно заявити про розкриття події.

За даними китайських правоохоронних органів, 64-річний водій на прізвище Фан, який скоїв наїзд у натовп, був засмучений розподілом майна під час свого шлюборозлучного процесу.

В поліції розповіли, що після тарану на машині він був затриманий та госпіталізований з пораненнями, які він, імовірно, завдав собі ножем у шию та інші частини тіла.

За останніми даними від поліції, внаслідок наїзду авто у натовп у Чжухаї загинули 35 людей, і були поранені 43 особи.

У вівторок поліція встановила барикади на вході до спортивного комплексу, не пускаючи громадян. Проте представники громадськості залишили букети в пам'ять про жертв трагедії на площі, що примикає до спортивного центру.

Трагедія на тлі авіашоу в Чжухаї та цензура в мережі

Західні ЗМІ звернули увагу, що у місті Чжухай проходить щорічна авіаційна військова виставка, яка відкрилася у вівторок, й дані щодо трагедії жорстко цензурувалися в інтернеті.

Так, трагедія сталася, коли на авіашоу Народно-визвольної армії Китаю у Чжухаї вперше демонстрували новий реактивний винищувач-невидимку.

Зокрема, за запитом із назвою цього міста у пошуковику китайської державної урядової агенції новин "Сіньхуа" можна побачити матеріали стосовно даної авіавиставки - й немає згадувань щодо наїзду машини на людей.

Разом з тим в мережі з'явилися кадри, на яких можна було побачити у цьому місті десятки людей, які лежали на доріжці спортивного комплексу, вочевидь внаслідок наїзду авто.

Крім того, в китайських соцмережах були оприлюднені зображення машини, яка намагалася скритися від поліції, але кадри були швидко піддані цензурі.

Були видалені й гнівні коментарі щодо офіційної затримки з повідомленням про інцидент, а сайт обміну повідомленнями Weibo піддав цензурі хештег зі згадкою про кількість загиблих.

Не перший випадок із наїздом авто у натовп

Західні ЗМІ звертають увагу, що не було жодних ознак того, що цей автонаїзд був пов'язаний з авіашоу у Чжухаї. Разом з тим це був вже другий подібний інцидент під час авіашоу у цьому місті.

Так, у 2008 році щонайменше 4 людини загинули та 20 отримали поранення через наїзд водія вантажівки на багатолюдне шкільне подвір'я під час авіашоу. Тоді поліція повідомила, що зловмисник прагнув помститися через конфлікт на дорозі.

Реакція влади на трагедію

Глава Китаю Сі Цзіньпін наказав докласти всіх зусиль для лікування поранених і зажадав суворого покарання для водія-винуватця.

Як повідомило CCTV, Центральний уряд країни направив групу для надання вказівок щодо розгляду справи.