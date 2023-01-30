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У Китаї розробили два нові препарати від COVID: коли почнуть застосовувати

Фото: два нових препарати проти COVID розробили у Китаї (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Китаю схвалив два пероральні препарати власної розробки для використання пацієнтами з легкими формами COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нові ліки вже запущені у виробництво, вони будуть застосовуватися найближчим часом, як тільки їх доставлять до медзакладів у достатній кількості.

Препарати, що використовуються для лікування дорослих пацієнтів з різними штамами COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості, були розроблені компаніями Simcere Pharmaceutical Group та підрозділом Shanghai Junshi Biosciences.

Китай відмовився від своєї суворої політики нульової толерантності до COVID на початку грудня минулого року після масових протестів, дозволивши людям подорожувати. На тлі цього рішення вірус швидко поширився країною, що підвищило попит на лікування COVID.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в Китаї фіксують велику кількість нових випадків інфікування COVID-19. Внаслідок різкого сплеску захворюваності лікарні та крематорії переповнені.

Також агентство Reuters писало, щопік нової хвилі захворюваності на COVID-19 у Китаї триватиме два-три місяці і незабаром пошириться на сільські райони країни.

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