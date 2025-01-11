В Китаї протести через смерть підлітка переросли в насильство

В Китаї почались протести після того, як студент під ім'ям Данг загинув при нез'ясованих обставинах у Пученгу.

Відеозаписи, підтверджені CNN, показали, як десятки протестувальників протистояли поліції біля професійно-технічної школи, кидаючи предмети та вступаючи в сутички з правоохоронцями.

Смерть студента стала поштовхом для протестів, хоча місцева влада стверджує, що це був нещасний випадок. Водночас на противагу заявам поліції в соціальних мережах активно поширюються звинувачення в тому, що влада намагається приховати реальні причини смерті Данга.

Що пишуть ЗМІ

У заяві, поширеній минулими вихідними державними ЗМІ, місцева влада стверджувала, що Данг "здійснив словесну та фізичну перепалку" зі студентом першого курсу на прізвище Гуо через те, що "заважав йому відпочивати" в його гуртожитку.

Тієї ночі службовець школи допоміг вирішити суперечку. Близько 3 години ночі інший студент із гуртожитку Данга пішов до туалету, де він знайшов дерев’яний табурет під балконним вікном.

"Розсувне вікно було відкрите, металева сітка знята. Данг уже впав з вікна на землю", - йдеться в повідомленні.

Родина студента також відкидає офіційне пояснення та стверджує, що з мобільного телефону Данга були видалені фотографії, що додало ще більше скептицизму до версії про нещасний випадок.