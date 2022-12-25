В Китаї припинили публікувати COVID-статистику

"Головну інформацію щодо COVID-19 публікуватиме Центр з контролю та профілактики захворювань КНР - для довідкової інформації та науково-дослідних робіт", - йдеться у заяві комісії.

Водночас комісія не пояснила причини такого рішення.

Починаючи з 2020 року Китай дотримувався політики "нульової терпимості" до COVID-19. В країні застосовували локдауни та обов'язкові карантини. Однак вже в грудні китайська влада скасувала низку обмежень, що спровокувало різкий стрибок захворюваності та летальних випадків.

Починаючи з четверга рекордну кількість дзвінків зареєстрували в місті Сучжоу, а кількість звернень до центру екстреної медичної допомоги в Ханчжоу зросла більше ніж утричі.

Як відзначають різні дані, системи охорони здоров'я Китаю виявилась не готовою до рішень влади щодо скасування обмежень та страждає через брак ресурсів.