В Китаї припинили публікувати COVID-статистику

Національна комісія охорони здоров’я Китаю припинила публікувати щоденну статистику захворюваності COVID-19.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Головну інформацію щодо COVID-19 публікуватиме Центр з контролю та профілактики захворювань КНР - для довідкової інформації та науково-дослідних робіт", - йдеться у заяві комісії.
Водночас комісія не пояснила причини такого рішення.
Починаючи з 2020 року Китай дотримувався політики "нульової терпимості" до COVID-19. В країні застосовували локдауни та обов'язкові карантини. Однак вже в грудні китайська влада скасувала низку обмежень, що спровокувало різкий стрибок захворюваності та летальних випадків.
Починаючи з четверга рекордну кількість дзвінків зареєстрували в місті Сучжоу, а кількість звернень до центру екстреної медичної допомоги в Ханчжоу зросла більше ніж утричі.
Як відзначають різні дані, системи охорони здоров'я Китаю виявилась не готовою до рішень влади щодо скасування обмежень та страждає через брак ресурсів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Китаї за перші 20 днів грудня зафіксовано понад 250 млн випадків зараження COVID-19.
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