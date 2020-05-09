Китай заявил о готовности помочь КНДР в борьбе с COVID-19 после письма Ким Чен Ына

Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын написал письмо Си Цзиньпину. По его словам, отношения между обеими партиями Кореи и Китая "лишь укрепились, преодолевая различные испытания и вызовы истории".

Кроме этого, Северная Корея тайно обращались к международному сообществу с просьбой помочь увеличить эффективность тестирования на наличие коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что после 20-тидневного отсутствия на публике, Ким Чен Ын принял участие в завершении строительства завода по производству удобрений в Пхеньяне. До этого СМИ сообщали, что лидер КНДР мог умереть после недавней операции на сердце, которая проходила в Китае.

Также сообщалось, что в Северной Корее готовят на замену Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон на случай экстренных обстоятельств.