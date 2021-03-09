Китай запустил COVID-паспорта для путешествий

В сертификате будет указана информация о прививках от COVID-19 и результатах тестов на коронавирус.

Министр иностранных дел Китая Ван Йи заявил в воскресенье, что целью сертификата является достижение взаимной проверки странами информации о тестировании и вакцинации для содействия безопасного и упорядоченного взаимодействия людей.

Пока непонятно, с какими странами Пекин ведет переговоры относительно принятия таких сертификатов.

Китай еще не объявил об ослаблении карантинных ограничений для людей, которые прибывают в Китай и привиты против COVID-19. После приезда в страну граждане должны проходить обсервацию, поскольку, как заявил в феврале представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая, не исключено, что привитые люди все еще могут быть заражены вирусом.