Китай запретил аборты без медицинских показаний

Правительство Китая объявило о запрете на аборты без соответствующих медицинских показаний. Меры направлены на улучшение репродуктивного здоровья женщин и повышение рождаемости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Сообщается, что правительство намерено предпринять меры, чтобы сократить число случаев нежелательной беременности. В частности, в стране больше вниманию уделят половому воспитанию, а также услугам по семейному планированию тем семьям, в которых уже были случаи абортов.

"Основная национальная политика гендерного равенства и принцип первоочередного внимания детям должны быть реализованы всесторонне", - заявил замдиректора Национального рабочего комитета Государственного совета по делам женщин и детей Хуан Сяовэй.

Отметим, ранее Китай уже принимал строгие меры по предотвращению абортов по признакам пола. Они были направлены на то, чтобы беременные девочками не избавлялись от плода.