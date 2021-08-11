Китай впервые испытает смешанную вакцину от COVID

"В ходе испытания будет проверена эффективность комбинации "инактивированной" вакцины Sinovac, с вакциной на основе ДНК, разработанной американской фармацевтической компанией Inovio", - говорится в сообщении.

Доклиническая работа показала, что "два разных применения вакцины вызывают еще более сильный и сбалансированный иммунный ответ".

Однако всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что все еще недостаточно данных, чтобы утверждать безопасное совместное использование двух различных вакцин.

Впрочем, компания Inovio не публиковала никаких данных об эффективности своих клинических испытаний.

Отмечено, что это первая вакцина на основе ДНК, которая будет испытана в Китае.