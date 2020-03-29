Китай возобновляет авиасообщение в провинции Хубэй, которая была эпицентром COVID-19

Напомним, ранее представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенг заявил, что растущее число случаев заражения коронавирусом в Китае рискует разжечь вторую волну пандемии коронавируса. В стране увеличилось количество случаев заражения COVID-19 у людей, приехавших из-за рубежа.

Как писало РБК-Украина, количество летальных случаев коронавируса в мире сегодня превысило 30 тысяч. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии - 10 023, Испании - 5 928, а также в Китае - 3 182.

Отметим, в мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 663 тысячи 828 человек по состоянию на 29 марта.