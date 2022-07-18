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Китай утверждает, что не будет "сидеть сложа руки", наблюдая за войной в Украине

Фото: глава МИД Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил в ходе переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто, что Пекин не будет пассивно наблюдать за эскалацией войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Китая.

Ван И отметил, что кризис вокруг Украины оказал серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир.

Он подчеркнул, что Китай не относится к странам, вовлеченным в ситуацию с Украиной, однако не намерен "сидеть сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь".

По словам министра, стороны конфликта должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира и безопасности.

Он снова призвал стороны к переговорам.

Напомним, Китай отвергает любые попытки постороннего вмешательства в свои отношения с Россией.

Ранее лидеры стран G7 призывали Китай нажать на РФ, чтобы та прекратила войну против Украины.

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