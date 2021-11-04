Китай усиливает пограничный контроль из-за новой вспышки COVID

Так, гражданам рекомендовали не выезжать за границу, если в этом нет необходимости, и строго соблюдать правила въезда для иностранцев. В отношении спортсменов, прибывающих для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, будет осуществляться закрытый контроль, чтобы обеспечить безопасность профилактической работы.

Национальная иммиграционная администрация также попросила пограничные порты усилить управление зарубежными рейсами и чартерными рейсами; проводить политику отказа от посадки или остановки, если в этом нет необходимости, для зарубежных судов.

Грузовики, проходящие через сухопутные пограничные порты, должны использовать установленные маршруты.

Управление также попросило соответствующие ведомства усилить патрулирование границ и содействовать обеспечению правопорядка с соседними странами, чтобы предотвратить распространение вируса. На замерзших пограничных реках должна быть выставлена охрана, чтобы остановить незаконное пересечение границы.

Недавняя вспышка эпидемии COVID-19 в Китае охватила 19 провинций и городов, в течение одного месяца было зарегистрировано более 700 подтвержденных случаев заболевания.