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Китай упростит въезд для иностранцев, привитых его вакцинами от COVID

Новина українською → Пекин, Воскресенье 14 марта 2021 13:44
Китай упростит въезд для иностранцев, привитых его вакцинами от COVID Фото: китайская вакцина Sinovac (Andressa Anholete/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Китай намерен упростить въезд для иностранцев, которые привились вакцинами от COVID китайского производства. При получении визы им нужно будет подать пакет документов, который действовал до пандемии.

Об этом говорится в сообщении на сайте офиса уполномоченного МИД Китая в Гонконге.

Сообщается, что послабления будут касаться тех, кто въезжает в Китай через Гонконг. Кроме того, Китай расширил список претендентов на визы по гуманитарным обстоятельствам. В частности, иностранные члены семей китайских граждан могут подать заявление на воссоединение с семьей и уход за родственниками.

Послабления касаются только тех, кто получил две дозы вакцины, произведенной в Китае, либо одну дозу, но не позже, чем за 14 дней до подачи заявления, а также имеет сертификат о вакцинации. Таким людям не нужно предъявлять отрицательный тест на COVID и заполнять декларацию.

Напомним, на этой неделе Украина одобрила вакцину китайской компании Sinovac. Также вакцина одобрена для применения в Турции, Венгрии, Сербии, Аргентине, Венесуэле и других странах.

Партия вакцины Sinovac прибудет в Украину до конца марта 2021 года. Первые поставки будут насчитывать 700 тысяч доз.

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