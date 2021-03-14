Китай упростит въезд для иностранцев, привитых его вакцинами от COVID

Китай намерен упростить въезд для иностранцев, которые привились вакцинами от COVID китайского производства. При получении визы им нужно будет подать пакет документов, который действовал до пандемии.

Сообщается, что послабления будут касаться тех, кто въезжает в Китай через Гонконг. Кроме того, Китай расширил список претендентов на визы по гуманитарным обстоятельствам. В частности, иностранные члены семей китайских граждан могут подать заявление на воссоединение с семьей и уход за родственниками.

Послабления касаются только тех, кто получил две дозы вакцины, произведенной в Китае, либо одну дозу, но не позже, чем за 14 дней до подачи заявления, а также имеет сертификат о вакцинации. Таким людям не нужно предъявлять отрицательный тест на COVID и заполнять декларацию.