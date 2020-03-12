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Китай сообщил о рекордно низком уровне заболевших коронавирусом

Новости » Общество     12.03.2020 - 05:24
Китай сообщил о рекордно низком уровне заболевших коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

За сутки заболели 15 человек

Китай сообщил о новом рекордно низком уровне заболевших коронавирусом, за сутки заразились 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Министерство здравоохранения в четверг сообщило о еще 11 смертельных случаях, в результате чего общее число случаев заражения этим вирусом в Китае достигло 80 793.

В общей сложности 14 831 пациент остается на лечении, в то время как 62 793 выздоровели.

Наиболее пострадавшая провинция Хубэй и ее столица Ухань по-прежнему являются причиной большинства случаев заболевания и смерти.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань, где была зафиксирована впервые вспышка коронавируса в середине декабря, закрыли последние 2 из 16 временных больниц, предназначенных для инфицированных COVID19.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что китайские власти ожидают полное прекращение распространения коронавируса в Китае до конца марта. За пределами провинции Хубэй практически не фиксируют новые случаи заболевания.

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