Китай не сообщил о новых случаях заражения COVID-19 впервые почти за два месяца

Китай не сообщил о новых случаях заражения COVID-19 на материковой части страны впервые за почти два месяца. Это свидетельствует о том, что Китаю удалось искоренить последнюю волну болезни.

https://www.rbc.ua/rus/news/kitay-predostavil-polnyy-dostup-obektam-izucheniya-1612598905.htmlОбщее количество случаев COVID-19 незначительно выросло до 14 7 февраля с 12 днем ​​ранее. Семь случаев были в Шанхае, остальные - в юго-восточной провинции Гуандун.

Это стало первым случаем, когда в Китае не было местных инфекций с 16 декабря, что свидетельствует о том, что агрессивные шаги, предпринятые властями, позволили остановить распространение болезни дальше от основных кластеров в провинции Хэбэй.

Общее количество случаев COVID-19 в материковом Китае составляет 89 706 человек, а число погибших не изменилось - 4636 человек.