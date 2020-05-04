Китай скрывал данные по коронавирусу ради накопления лекарств, - АР

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В КНР сократили вывоз медицинских товаров еще в январе

Китай почти весь январь скрывал данные об опасности коронавируса от Всемирной организации здравоохранения, в то же время увеличив импорт лекарств и средств защиты. Об этом сообщает АР.

Как сообщается, Министерство внутренней безопасности США опубликовали доклад, в котором утверждают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты, при этом сократив вывоз медицинских товаров. Кроме того, власти КНР пытались скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных.

Как отмечается, по данным американской разведки, изменения в импорте и экспорте Китая вышли за пределы нормы с вероятностью 95%.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа приказала спецслужбам установить, был ли факт скрытия пандемии коронавируса Китаем и Всемирной организацией здравоохранения. До этого Трамп пообещал Китаю серьезные последствия за сокрытие фактов о коронавирусе.

Также администрация американского президента Дональда Трампа приказала спецслужбам установить, был ли факт скрытия пандемии коронавируса Китаем и Всемирной организацией здравоохранения.