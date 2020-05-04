ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Китай скрывал данные по коронавирусу ради накопления лекарств, - АР

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 09:11
Китай скрывал данные по коронавирусу ради накопления лекарств, - АР
Иллюстративное фото (freepik)

В КНР сократили вывоз медицинских товаров еще в январе

Китай почти весь январь скрывал данные об опасности коронавируса от Всемирной организации здравоохранения, в то же время увеличив импорт лекарств и средств защиты. Об этом сообщает АР.

Как сообщается, Министерство внутренней безопасности США опубликовали доклад, в котором утверждают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты, при этом сократив вывоз медицинских товаров. Кроме того, власти КНР пытались скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных.

Как отмечается, по данным американской разведки, изменения в импорте и экспорте Китая вышли за пределы нормы с вероятностью 95%.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа приказала спецслужбам установить, был ли факт скрытия пандемии коронавируса Китаем и Всемирной организацией здравоохранения. До этого Трамп пообещал Китаю серьезные последствия за сокрытие фактов о коронавирусе.

Также администрация американского президента Дональда Трампа приказала спецслужбам установить, был ли факт скрытия пандемии коронавируса Китаем и Всемирной организацией здравоохранения.

В Крыму резко выросло число подозрений на коронавирус Китай пытался скрыть ошибку с коронавирусом, - Трамп
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВОЗКитайКоронавирус
News
On Top