Китай скрыл реальные масштабы пандемии коронавируса, - разведка США

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Публичная отчетность Китая относительно заражений и смертей в стране намеренно занижена, считают в США

Власти Китая скрыли настоящее количество зараженных и умерших в стране вследствие вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, такую информацию предоставило в секретном отчете Белому дому американское разведывательное агентство.

Сообщается, что публичная отчетность Китая относительно заражений и смертей намеренно занижена. В докладе американской разведки говорится, что статистика Китая является поддельной.

Издание отмечает, что в большинстве стран со значительно меньшим количеством населения случаев заражения и смертей от коронавируса в разы больше, нежели в Китае, откуда началась вспышка COVID.

Помимо Китая, ряд западных политиков неоднократно обвиняли в искажении статистики заражений коронавирусом Россию, Иран, Индонезию и особенно Северную Корею, которая до сих пор не сообщила ни об одном случае инфицирования.

Несколько дней назад госсекретарь США Майк Помпео обострил свою критику в отношении Китая. По словам Помпео, правящая Коммунистическая партия КНР скрывает информацию, необходимую для предотвращения новых заражений.

Ранее Помпео заявлял, что Китай, Россия и Иран распространяют дезинформацию о коронавирусе.

По состоянию на 1 апреля в Штатах количество зараженных коронавирусом приблизилось к 200 тыс. человек. Отметим, что о первой тысяче зараженных в США сообщалось всего 5 дней назад.