Китай может самостоятельно продолжить изучение происхождения коронавируса, - ВОЗ

Китайские ученые могут самостоятельно провести дополнительные исследования по происхождению коронавируса. Ранее их определили специалисты ВОЗ, посетившие в начале года Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана .

По его словам, в начале 2021 года Китай посетила международная комиссия, которая подготовила доклад. В нем, в частности, обозначены дальнейшие исследования по происхождению коронавируса.

"Эти исследования проводятся, китайские коллеги могут самостоятельно провести их", - отметил Райан.

Он добавил, что эти исследования требуют более узкой специализации и они проводятся.