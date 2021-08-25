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Китай может самостоятельно продолжить изучение происхождения коронавируса, - ВОЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Китайские ученые могут самостоятельно провести дополнительные исследования по происхождению коронавируса. Ранее их определили специалисты ВОЗ, посетившие в начале года Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

По его словам, в начале 2021 года Китай посетила международная комиссия, которая подготовила доклад. В нем, в частности, обозначены дальнейшие исследования по происхождению коронавируса.

"Эти исследования проводятся, китайские коллеги могут самостоятельно провести их", - отметил Райан.

Он добавил, что эти исследования требуют более узкой специализации и они проводятся.

Напомним, ранее ВОЗ создала новую группу экспертов, которая будет работать над выяснением происхождения коронавируса.

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