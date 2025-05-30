Китай "розстрілює" хмари: врожай пшениці рятують за допомогою штучних дощів

Китай посилив заходи з модифікації погоди, аби збільшити кількість опадів у північних регіонах країни, де триває збирання врожаю пшениці. Для цього вони "розстрілюють" хмари.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Bloomberg .

За даними Китайського метеорологічного управління, минулого тижня над зерновим поясом країни пройшли довгоочікувані дощі, що дало змогу владі скоординувати операції для штучного посилення опадів.

Зокрема, в регіонах Внутрішня Монголія, Шеньсі та Шаньсі проводять наземні та повітряні заходи - засівають хмари хімічними сполуками за допомогою снарядів, літаків і дронів. Такі технології дозволяють викликати дощ або сніг та зменшити ризик граду. Китай заявляє, що має найбільшу у світі програму з модифікації погоди й останніми роками активно інвестує в неї через зростаючі ризики для продовольчої безпеки на тлі зміни клімату.

За інформацією агентства "Сіньхуа", цьогоріч кількість наземних операцій із виклику дощу зросла на 20% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Це дозволило збільшити обсяг опадів майже на третину. Загалом за тиждень вдалося отримати близько 500 мільйонів кубометрів додаткових опадів, повідомили в метеоагентстві, не уточнюючи, як саме розраховували цю цифру.

Окрім зазначених регіонів, операції також проводять у провінціях Нінся та Ганьсу.

"Технології модифікації погоди - важлива складова побудови метеорологічної наддержави", - зазначив директор Центру модифікації погоди Лі Цзімін.