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Китай "розстрілює" хмари: врожай пшениці рятують за допомогою штучних дощів

П'ятниця 30 травня 2025 16:29
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Китай "розстрілює" хмари: врожай пшениці рятують за допомогою штучних дощів Фото: Урожай пшениці (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Китай посилив заходи з модифікації погоди, аби збільшити кількість опадів у північних регіонах країни, де триває збирання врожаю пшениці. Для цього вони "розстрілюють" хмари.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.

За даними Китайського метеорологічного управління, минулого тижня над зерновим поясом країни пройшли довгоочікувані дощі, що дало змогу владі скоординувати операції для штучного посилення опадів.

Зокрема, в регіонах Внутрішня Монголія, Шеньсі та Шаньсі проводять наземні та повітряні заходи - засівають хмари хімічними сполуками за допомогою снарядів, літаків і дронів. Такі технології дозволяють викликати дощ або сніг та зменшити ризик граду. Китай заявляє, що має найбільшу у світі програму з модифікації погоди й останніми роками активно інвестує в неї через зростаючі ризики для продовольчої безпеки на тлі зміни клімату.

За інформацією агентства "Сіньхуа", цьогоріч кількість наземних операцій із виклику дощу зросла на 20% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Це дозволило збільшити обсяг опадів майже на третину. Загалом за тиждень вдалося отримати близько 500 мільйонів кубометрів додаткових опадів, повідомили в метеоагентстві, не уточнюючи, як саме розраховували цю цифру.

Окрім зазначених регіонів, операції також проводять у провінціях Нінся та Ганьсу.

"Технології модифікації погоди - важлива складова побудови метеорологічної наддержави", - зазначив директор Центру модифікації погоди Лі Цзімін.

Раніше РБК-Україна писало, що в найближчі 5 років світ, імовірно, переживе новий температурний рекорд, а глобальне потепління майже напевно перевищить межу у +1,5°C, встановлену Паризькою угодою. Це підвищує ризик катастрофічних наслідків - посух, повеней, лісових пожеж і руйнування екосистем.

Вперше науковці визнали, що вже є (хоч і мала) ймовірність досягнення +2°C до 2030 року. Арктика, Амазонія, Південна Азія й інші регіони - під особливою загрозою. 2024 рік вже визнали найспекотнішим за всю історію спостережень, але у 2025 році світ може знову побити температурний рекорд.

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