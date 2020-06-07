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Китай пытается замедлить разработку вакцины от COVID-19 на Западе, - сенатор США

Новости » Коронавирус     07.06.2020 - 15:24
Китай пытается замедлить разработку вакцины от COVID-19 на Западе, - сенатор США
Фото: пробирка с надписью "коронавирус" (УНИАН)

Американский сенатор ссылается на доказательства, полученные разведкой США

Американский сенатор-республиканец Рик Скотт заявляет, что владеет доказательствами того, что Китай пытается "замедлить или саботировать" разработку вакцины против COVID-19 на Западе. По его словам, такие доказательства получила разведка США.

Об этом сообщает ВВС.

По словам сенатора, такие действия КНР продиктованы тем, что эта страна "хочет доминировать над остальным миром". Он добавил, что доказательства таких действий Китая получила разведка, однако подробности Скотт не сообщил.

"Мы должны сделать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается устроить саботаж или замедлить (разработку вакцины Западом, - ред.)", - сказал он.

Кроме того, Скотт высказал мнение, что, если Китай сможет первым создать лекарство от коронавируса, то не станет делиться им с другими странами.

Добавим, этот сенатор входит в состав комитетов американского Сената по вооруженным силам и национальной безопасности США.

Напомним, в конце мая Китай призвал США прекратить тратить время на политические аспекты пандемии коронавируса и работать с КНР для борьбы с ней.

Как писало РБК-Украина, в МИД КНР считают, что Китай и США приближаются к грани новой Холодной войны, от которой в конечном итоге "проиграют все".

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайВакцинаКоронавирус
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