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Китай проводить морські навчання зі стрільбами біля кордонів Тайваню

Фото: Китай проводить навчання зі стрілянинами біля Тайваню (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай проводить навчання з бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі північніше Тайваню, тоді як США та їхні союзники проводять навчання у західній частині Тихого океану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Управління безпеки на морі Китаю випустило попередження про заборону плавання біля Тайчжоу в провінції Чжецзян у зв'язку з тим, що в цьому районі проводяться бойові стрільби з військових кораблів.

Навчання, в яких задіяні китайські есмінці та авіація, проходять неподалік островів Дачен, які Тайвань контролював до 1955 року, поки вони не були захоплені китайськими військами.

Навчання Китаю у Східно-Китайському морі збігаються з чотиристоронніми військово-морськими навчаннями у Філіппінському морі, які розпочалися у п'ятницю за участю США, Японії, Канади та Франції.

Китай проводить серію військових навчань

Китай і Росія зміцнюють свою військову співпрацю, зокрема йдеться про спільні польоти бомбардувальників та спільні військово-морські навчання.

Також раніше Російська Федерація та Китай домовилися про спільні військові навчання. Очікується, що вони пройдуть уже цього року.

Крім того, в ході навчань китайський військовий корабель Luyanh III влаштував провокацію в Тайванській протоці. Судно мало не зіткнулося з американським есмінцем Chung-Hoon.

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