300 спартанцев: Китай призывает всех производителей электромобилей объединяться

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AutoNews .

В последние годы Китай активно продвигает экологически чистые автомобили, и в настоящее время в Поднебесной насчитывается около 300 производителей электромобилей. По словам министра промышленности и информационных технологий Сяо Яцина, это слишком много.

"Компании в основном небольшие и разрозненные", - сказал министр в беседе со СМИ в начале этой недели. - Роль рынка должна быть полностью использована, и мы поощряем усилия по слиянию и реструктуризации в секторе электромобилей для дальнейшего повышения концентрации".

Правительство Китая разрабатывает меры по контролю над избыточными производственными мощностями при направлении ресурсов в ключевые производственные центры. Кроме того, правительство может установить минимальный коэффициент использования производственных мощностей для отрасли, и провинции, не отвечающие этим требованиям, не смогут утверждать новые проекты до тех пор, пока не появятся избыточные производственные мощности.

Правительство Китая предоставило субсидии примерно на 33 миллиарда юаней (5,1 миллиарда долларов), чтобы побудить потребителей покупать экологически чистые автомобили в течение пяти лет. Многие провинциальные власти также предложили щедрые налоговые льготы и другие стимулы, чтобы побудить производителей электромобилей к созданию предприятий. На волне государственной поддержки и появилось множество мелких производителей электрокаров. Но большинство из них не выдерживает конкуренции и банкротится в первый год существования.

Помимо поощрения консолидации компаний по производству электромобилей, министерство пытается решить проблему продолжающейся нехватки полупроводников и недавно оштрафовало трех поставщиков автомобильных микросхем на китайский рынок за завышение цен.