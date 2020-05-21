Китай призвал США бороться с COVID-19, а не выдвигать ультиматум ВОЗ

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Китай заявил, что США подрывают международное сотрудничество в области борьбы с пандемией

Китай призвал США отдавать все силы ради достижения скорой победы над пандемией COVID-19, а не ставить "ультиматум" Всемирной организации здравохранения, которая возглавляет борьбу с нынешней коронавирусом. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сделал вышеуказанное заявление в ходе брифинга для журналистов.

Об этом сообщает агенстство "Синьхуа".

Дипломат заявил, что мировое сообщество не согласно с действиями США.

"Очевидно, что международное сообщество в целом не согласно с действиями США, которые искажают факты, противоречат самим себе, обвиняют других и подрывают международное сотрудничество в области борьбы с пандемией", -- сказал Лицзянь.

Он отметил, что Китай уже неоднократно прояснял и опровергал ошибочные утверждения, перечисленные в письме, ранее опубликованном президентом США Дональдом Трампом.

В письме утверждается, что "тайваньские власти сообщили ВОЗ информацию о передаче нового вируса от человека к человеку". Китай утверждает, что на самом деле в электронном письме, отправленном 31 декабря в ВОЗ, тайваньская сторона вообще не касалась вопроса передачи вируса от человека человеку, а главным образом хотела получить информацию от ВОЗ.

"Согласно письму, "китайский лидер 21 января, как сообщается, оказал давление на генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, чтобы тот не объявлял вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией", что нисколько не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в ориентированности на Китай.

Напомним, ранее советник президента США по торговой политике Питер Наварро осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру. Он считает, что это привело к распространению коронавируса.

Автор: Инна Собора