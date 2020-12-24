Китай прекращает авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса

Правительство Китая приняло решение прекратить прямое авиасообщение с Великобританией на неопределенное время. Причиной такого явления являются опасений относительно нового штамма коронавируса.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэнбин, передает Reuters.

"После долгих размышлений Китай решил последовать примеру других стран и прекратить полеты в Великобританию и обратно", - заявил он.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Китай будет внимательно следить за событиями и динамично корректировать меры контроля в зависимости от ситуации.

В настоящее время между континентальным Китаем и Великобританией выполняется восемь рейсов. British Airways выполняет два рейса в неделю из Лондона в Шанхай.

Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с распространением нового типа вируса более 40 стран мира ограничили или запретили въезд с Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является заразней, чем другие.