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Китай не постачатиме зброю РФ, бо не хоче працювати з ідіотами, - радник Залужного

Фото: радник Залужного вважає, що Китай не постачатиме зброю РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Китай не буде постачати зброю Росії, бо "не хоче приєднуватись до ідіотів".

Про це заявив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що Китай бачить кожну помилку російського диктатора Володимира Путіна.

"Іран виявився достатньо нерозсудливий, аби приєднатися. Я не думаю, що Китай приєднається. Я думаю, що Сі Цзіньпін побачив кожну помилку Путіна і не захоче приєднатися до... ідіотів. Я не очікую приєднання чи постачань", - зазначив Райс.

Нагадаємо, що за даними Politico китайські компанії відправили до Росії 1000 штурмових гвинтівок та іншого обладнання, яке може бути використане у військових цілях.

Раніше у Білому домі заявили, що Китай все ще думає над можливістю надання РФ зброї для ведення війни проти України. США попередили Пекін про наслідки.

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