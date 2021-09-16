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Китай полностью вакцинировал от COVID более 1 млрд человек

Автор: Тиберий Юрик

В Китае уже более 1 млрд человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19, это составляет около 70% всего населения страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

по состоянию на 15 сентября жителям страны сделали в общей сложности 2,16 млрд прививок, а количество полностью вакцинированных - 1,01 млрд человек.

По данным агентства, более 97% взрослого населения Пекина прошли полную вакцинацию от COVID-19, в Тяньцзине 80% жителей старше 12 лет, а в Шанхае и провинции Чжэцзян этот показатель приближается к 80%.

Отмечается, что 10 месяцев назад Китай одобрил для экстренного применения первую вакцину от коронавируса

По данным издания, по темпам вакцинации Китай обошел ЕС и США.

Напомним, что в Китае вакцина от коронавируса Sinopharm получила разрешение для экстренного применения в отношении детей в возрасте от 3 до 17 лет.

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КитайКоронавирусВакцинация