Китай подтвердил около 300 случаев заболевания новым вирусом

Власти Китая официально подтвердили 291 случай заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что по состоянию на 20 января в провинции Хубэй зарегистрировано 270 случаев заболевания новым вирусом. Также случаи заражения зафиксированы в Пекине, Шанхае и южной провинции Гуандун. Еще в девяти регионах обнаружены 27 больных с подозрением на пневмонию нового типа.

По информации местных властей, за последние сутки было зарегистрировано 77 новых случаев заболевания.

Напомним, впервые вирус появился в городе Ухань в декабре и распространился из на другие населенные пункты Китая, четыре случая зафиксировано уже и за пределами страны. 19 января в Ухане умер четвертый человек, заболевший коронавирусом 2019-nCoV.

Также РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на 22 января в связи с коронавирусом нового типа, который набирает распространение в Китае.

Также сообщалось, что американский Национальный институт здравоохранения (NIH) приступил к работе над созданием вакцины против пневмонии нового вируса в Китае. До того, как вакцина станет доступной, пройдет больше года.