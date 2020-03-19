Китай отправит в Евросоюз маски, респираторы и тесты на коронавирус

Чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, Китай отправит защитные средства в Европейский Союз. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Президент Еврокомиссии отметила, что Китай предоставит 2 млн хирургических масок, 200 тысяч масок N95 (респираторов, - ред.) и 50 тысяч наборов для тестирования.

"В январе Евросоюз помог Китаю, пожертвовав 50 тонн оборудования. Сегодня мы благодарны за поддержку Китая. Нам нужна поддержка друг друга в трудные времена", - сообщила фон дер Ляйен.

Также она добавила, что ЕС наращивает производство средств защиты, но для этого потребуется несколько недель.

Напомним, Китай предложил Украине экстренную гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Во время разговора стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества и борьбы двух стран с распространением коронавируса.

Также врачи Китая из города Ухань заявили, что европейские врачи повторяют их ошибки при борьбе с коронавирусом. Также сообщалось, что китайские ученые закончили клинические исследования противовирусного препарата "Фавилавир" (Favilavir), что борется с высокой температурой у пациентов с COVID-19.