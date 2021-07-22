Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по новому этапу расследования о COVID

Китай не будет следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану по второму этапу расследования о происхождении COVID-19. Соответствующее заявление сделал замглавы Национального комитета по здравоохранению (NHC) Цзэн Исинь,
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству.
Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.
Цзэн Исинь, комментируя планы ВОЗ посвятить второй этап расследования версии об утечке коронавируса из китайской лаборатории, обвинил организацию в "политическом позерстве".
По словам замглавы NHC, действия ВОЗ демонстрируют "высокомерие по отношению к науке".
Напомним, Трамп потребовал от Китая компенсации для всего мира из-за пандемии коронавируса. Он считает, что в распространении COVID-19 виновны китайцы.
Ранее сообщалось, что происхождение коронавируса в китайской лаборатории не исключали и ранее в ВОЗ.