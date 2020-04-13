Китай ограничил публикацию исследований о происхождении COVID-19

Правительство Китая наложило строгие ограничения на публикацию исследований о происхождении коронавируса. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, повышенное внимание руководства Китая к работе специалистов выглядит, как попытка взять под контроль распространение информации о происхождении пандемии COVID-19.

Начиная с конца января, китайские исследователи опубликовали ряд материалов по изучению коронавируса в нескольких влиятельных иностранных изданиях. Некоторые из них подняли вопрос о возможной ответственности китайских властей за вспышку болезни и вызвали споры в социальных сетях. Похоже, что теперь правительство КНР решило взять подобные публикации под свой жесткий контроль.

В соответствии с директивой, исследования не могут быть опубликованы, пока их не одобрит научно-технический отдел Министерства здравоохранения, а также рабочая группа при Госсовете Китая. Только после этого они могут быть направлены в научные журналы.

Напомним, правительство Китая санкционировало проведение клинических испытаний инактивированной вакцины от коронавируса нового вида. Данная вакцина станет второй в Китае и третьей в мире, которая перешла в стадию клинических испытаний.

Кроме того, на сегодня в мире зарегистрировано 1 млн 853 тыс. 183 случая инфицирования коронавирусом.