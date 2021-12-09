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Китай одобрил свой первый препарат от коронавируса на основе антител

Автор: Мария Кучерявец

Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией Китая одобрило первый в стране комбинированный терапевтический препарат от коронавируса. Лекарство было изготовлено на основе нейтрализующих антител.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным клинических испытаний, комбинированная терапия может снизить риск госпитализации и смерти у пациентов из группы высокого риска примерно на 80%.

Указано, что моноклональные антитела - это тип белка, который прикрепляется к шиповому белку коронавируса, уменьшая его способность проникать в клетки организма.

Так, лечение включает комбинацию двух препаратов, вводимых с помощью инъекций, и может использоваться для лечения определенных случаев, которые могут прогрессировать по степени тяжести.

По информации издания, лекарства совместно разработали Университет Цинхуа, Третий народный госпиталь Шэньчжэня и компания Brii Biosciences.

Как отмечают местные СМИ, в прошлом месяце лечение этим препаратом применялось к пациентам, инфицированным коронавирусом во время местных вспышек.

Напомним, недавно в Британии одобрили применение лекарства от коронавируса Sotrovimab. Этот препарат снижает риск госпитализаций и смерти вследствие болезни на 79%.

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