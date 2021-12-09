Китай одобрил свой первый препарат от коронавируса на основе антител

По данным клинических испытаний, комбинированная терапия может снизить риск госпитализации и смерти у пациентов из группы высокого риска примерно на 80%.

Указано, что моноклональные антитела - это тип белка, который прикрепляется к шиповому белку коронавируса, уменьшая его способность проникать в клетки организма.

Так, лечение включает комбинацию двух препаратов, вводимых с помощью инъекций, и может использоваться для лечения определенных случаев, которые могут прогрессировать по степени тяжести.

По информации издания, лекарства совместно разработали Университет Цинхуа, Третий народный госпиталь Шэньчжэня и компания Brii Biosciences.

Как отмечают местные СМИ, в прошлом месяце лечение этим препаратом применялось к пациентам, инфицированным коронавирусом во время местных вспышек.