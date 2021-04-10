Китай одобрил клинические испытания новой COVID-вакцины

"Вакцина против коронавируса получила разрешение на клинические испытания от Национального управления медицинских продуктов", - гласит сообщение.

Указано, что технические характеристики препарата отличаются от предыдущих.

Подчеркивается, что две другие вакцины были инактивированными (с "убитым" вирусом). Новая же является рекомбинантной, или, по-другому, векторной.

"Живой вирус и другие инфекционные материалы не участвуют во всем процессе изготовления (новой вакцины, - ред.)", - пояснили в компании.

Напомним, документация, поданная компаниями ВОЗ, свидетельствует, что китайские вакцины против коронавируса разработки Sinopharm и Sinovac являются эффективными.

Как писало РБК-Украина, в Украину 25 марта прибыла первая партия вакцины CoronaVac разработки Sinovac.

Так, в Турции было заявлено об эффективности в 83,5% этой вакцины.