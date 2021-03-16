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Китай одобрил четвертую вакцину против коронавируса. Она из клеток хомяка

Новина українською → Китай, Вторник 16 марта 2021 14:33
Китай одобрил четвертую вакцину против коронавируса. Она из клеток хомяка Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Китай одобрил четвертую вакцину от коронавируса для экстренного использования. Данный препарат разработан на основе клеток яичников китайского хомячка (СНО) китайской компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd..

Об этом сообщает Global Times.

Третья фаза клинических исследований данной вакцины проходит в Китае, Узбекистане, Пакистане, Эквадоре и Индонезии. В этих странах запланирована вакцинация 29 тысяч человек. Побочных эффектов после прививки данной вакциной не было обнаружено.

Первым утвердил использование китайской вакцины от COVID на основе клеток хомяка в Узбекистане еще 1 марта. В Узбекистане называют эту вакцину одной из самых безопасных и эффективных в мире.

Отмечается, что клеточная вакцина СНО не требует лабораторного производства с высоким уровнем биобезопасности.

Напомним, в начале февраля в Китае одобрили, в частности, вакцину от коронавируса Coronavac компании Sinovac Biotech, которую также закупила Украина.

Также РБК-Украина писало, что Китай запустил цифровой сертификат о вакцинации против коронавируса.

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