Китай обвиняют в неполноте данных по коронавирусу

По словам британского эпидемиолога Нейла Фергюсона, "мы находимся на ранней стадии глобальной пандемии"
Международные эксперты и медики обвинили Китай в искажении данных по коронавирусу на фоне рекордного роста заболевания и смертности в провинции Хубэй. Об этом сообщает Financial Times.
По словам британского специалиста в области эпидемиологии Нейла Фергюсона, врачи смогли диагностировать только 5% случаев, причем только самые сложные.
"Я думаю, что в настоящий момент мы находимся на ранней стадии глобальной пандемии", - считает он.
В свою очередь, главный врач Австралии Брендан Мерфи заявил, что прогноз Китая, что вспышка коронавируса закончится к апрелю, "слишком преждевременный" и он ожидает дальнейшего роста заболеваемости.
Отметим, в Китае в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, умерли уже 1369 людей.
Ранее в Китае заявили, что чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.