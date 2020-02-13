Китай обвиняют в неполноте данных по коронавирусу

Международные эксперты и медики обвинили Китай в искажении данных по коронавирусу на фоне рекордного роста заболевания и смертности в провинции Хубэй. Об этом сообщает Financial Times.

По словам британского специалиста в области эпидемиологии Нейла Фергюсона, врачи смогли диагностировать только 5% случаев, причем только самые сложные.

"Я думаю, что в настоящий момент мы находимся на ранней стадии глобальной пандемии", - считает он.

В свою очередь, главный врач Австралии Брендан Мерфи заявил, что прогноз Китая, что вспышка коронавируса закончится к апрелю, "слишком преждевременный" и он ожидает дальнейшего роста заболеваемости.

Отметим, в Китае в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, умерли уже 1369 людей.

Ранее в Китае заявили, что чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.