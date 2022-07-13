UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды: что произошло

Фото: Американский ракетный эсминец вторгся в территориальные воды Китая (twitter.com/USNavyEurope)
Автор: Руслан Гаращенко

Американский ракетный эсминец Benford 13 июля незаконно вошел в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша, не получив разрешения китайского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Китая.

"Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, серьезно подорвали мир и стабильность в Южно-Китайском море, серьезно нарушили международное право и нормы международных отношений", - говорится в сообщении.

По словам представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, морские и воздушные силы НОАК сопровождали корабль и отслеживали его перемещения, пока он не покинул этот район.

Цзюньли добавил, что дислоцированные в окрестностях островов китайские войска всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности и "решительно защищают национальный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в Южно-Китайском море".

Напомним, в прошлом месяце министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость.

Позже стало известно, что в Китае разрешили проведение "невоенных" спецопераций.

США в свою очередь готовы применить силу для защиты Тайваня. Президент Джо Байден заявил, США поддерживают другие страны, чтобы гарантировать, что Китай не сможет вторгнуться на Тайвань.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайСоединенные Штаты Америки