Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды: что произошло

Американский ракетный эсминец Benford 13 июля незаконно вошел в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша, не получив разрешения китайского правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Китая.
"Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, серьезно подорвали мир и стабильность в Южно-Китайском море, серьезно нарушили международное право и нормы международных отношений", - говорится в сообщении.
По словам представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, морские и воздушные силы НОАК сопровождали корабль и отслеживали его перемещения, пока он не покинул этот район.
Цзюньли добавил, что дислоцированные в окрестностях островов китайские войска всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности и "решительно защищают национальный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в Южно-Китайском море".
Напомним, в прошлом месяце министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость.
Позже стало известно, что в Китае разрешили проведение "невоенных" спецопераций.
США в свою очередь готовы применить силу для защиты Тайваня. Президент Джо Байден заявил, США поддерживают другие страны, чтобы гарантировать, что Китай не сможет вторгнуться на Тайвань.