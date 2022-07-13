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Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды: что произошло

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Киев, Среда 13 июля 2022 13:13
Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды: что произошло Фото: Американский ракетный эсминец вторгся в территориальные воды Китая (twitter.com/USNavyEurope)
Автор: Руслан Гаращенко

Американский ракетный эсминец Benford 13 июля незаконно вошел в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша, не получив разрешения китайского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Китая.

"Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, серьезно подорвали мир и стабильность в Южно-Китайском море, серьезно нарушили международное право и нормы международных отношений", - говорится в сообщении.

По словам представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, морские и воздушные силы НОАК сопровождали корабль и отслеживали его перемещения, пока он не покинул этот район.

Цзюньли добавил, что дислоцированные в окрестностях островов китайские войска всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности и "решительно защищают национальный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в Южно-Китайском море".

Напомним, в прошлом месяце министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость.

Позже стало известно, что в Китае разрешили проведение "невоенных" спецопераций.

США в свою очередь готовы применить силу для защиты Тайваня. Президент Джо Байден заявил, США поддерживают другие страны, чтобы гарантировать, что Китай не сможет вторгнуться на Тайвань.

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