Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды: что произошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Китая .

"Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, серьезно подорвали мир и стабильность в Южно-Китайском море, серьезно нарушили международное право и нормы международных отношений", - говорится в сообщении.

По словам представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, морские и воздушные силы НОАК сопровождали корабль и отслеживали его перемещения, пока он не покинул этот район.

Цзюньли добавил, что дислоцированные в окрестностях островов китайские войска всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности и "решительно защищают национальный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в Южно-Китайском море".