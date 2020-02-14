Китай нашел эффективный способ лечения коронавируса

В Китае разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov. Об этом сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, передают китайские СМИ.

Эффективным способом назвали переливание плазмы крови от выздоравливающих от этой болезни доноров. Сообщается, что этот метод позволил спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных.

Отметим, чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 14 февраля от коронавируса нового типа в Китае умерло уже 1 380 человек. Число подтвержденных случаев заболевания инфекцией в стране возросло до 63 851 человека. Кроме того, заболели и украинцы.

По данным ВОЗ, заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли.

Напомним, украинцы, которые сейчас находятся в китайском Ухане и изъявили желание эвакуироваться в связи с пандемией коронавирус, смогут вернуться уже в следующую среду.