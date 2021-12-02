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Китай начал разработку вакцины против штамма "Омикрон"

Автор: Сергей Пышкин

Китай начал исследования и разработку вакцины против штамма коронавируса "Омикрон". По предварительным данным, новый вариант имеет более высокую способность к распространению, чем "Дельта".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По словам главы Центра научно-технического развития Комитета Чжэн Чжунвэя, сегодня страна начала разработку препарата против "Омикрона", чтобы быть готовой применить его в случае необходимости.

Также Чжунвэя отметил, что сегодня о новом штамме пока мало что известно, однако он является более заразным, чем вариант "Дельта".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина из-за штамма коронавируса "Омикрон" закрывает границу для граждан ряда африканских стран.

Между тем, новый вариант заболевания стал самым распространенным в ЮАР.

В частности, гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал причину появления новых штаммов коронавируса.

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КитайКоронавирусВакцинация