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Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 11:09
Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Китае обеспокоены появлением новых случаев болезни

В Китае решили изолировать на две недели всех, кто контактировал или мог контактировать с людьми, заболевшими коронавирусом и начали публиковать данные о бессимптомных носителях COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Национальная комиссия здравоохранения Китая насчитала 1541 случай возможного бессимптомного носительства вируса SARS-CoV-2.

В Китае обеспокоены появлением новых случаев болезни на территории Китая и считают, что люди могут не иметь признаков коронавирусной инфекции, но при этом заражать других. Поэтому их решили изолировать.

Напомним, в китайском городе Ухань, который стал эпицентром пандемии коронавируса, зарегистрировали первый завозной случай заболевания COVID-19.

В то же время, в китайской провинции Хубэй, которая была эпицентром коронавируса COVID-19, служба гражданской авиации Китая начала возобновлять авиасообщение. Авиарейсы возобновили во все населенные пункты провинции, кроме Уханя.

Добавим, за 31 марта в Китае не зафиксировали ни одного случая смерти от коронавируса и не обнаружили новых зараженных.

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