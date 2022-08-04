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Китай начал масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня

Фото: Китай начал масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня (ksina.cn)
Автор: Мария Кучерявец

Армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Они продлятся с 4 по 7 августа в шести акваториях у острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечено, что в этот период морским судам и самолетам нельзя заходить в акваторию и воздушное пространство районов, где проходят учения.

СМИ сообщают, что впервые в рамках учений Пекин применит гиперзвуковую ракету DF-17 "убийца авианосцев" и дальнобойную артиллерию.

Сообщается, что эти шесть зон, где проходят учения, окружают остров и иногда пересекаются с территориальными водами Тайваня, а некоторые даже очень близки к ключевым портам острова.

При этом Министерство обороны Тайваня заявило, что его вооруженные силы следят за происходящим.

"Мы не стремимся к эскалации, но мы не отступим, когда дело доходит до нашей безопасности и суверенитета", - заявили в ведомстве.

Между тем китайские государственные СМИ сообщают, что Пекин провел дальние артиллерийские учения по боевому обстрелу в Тайваньском проливе, отмечая, что "ожидаемые результаты были достигнуты".

"Восточное командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проводило дальние стрельбы в Тайваньском проливе в четверг около 13:00 и нанесло точные удары по конкретным целям. Ожидаемые результаты были достигнуты", - пишет государственная вещательная компания CGTN.

Напомним, ранее стало известно, что Китай в учениях вокруг Тайваня привлечет ракеты, способные нести термоядерный заряд.

Добавим, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань несмотря на угрозы Китая.

После этого в Китае угрожали США и анонсировали проведение военных учений, которые начались сразу после начала визита.

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