Китай може відправити війська на окуповані території України, - ЦНС

Китай, ймовірно, може вести перемовини з Російською Федерацією щодо своєї участі у бойових діях на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними Центру національного спротиву, Китай може вести перемовини з РФ щодо можливості отримання бойового досвіду на окупованих територіях України.

Зокрема, Китай бажає отримати бойовий досвід на прикладі того, як це робить Північна Корея.

За інформацією джерел ЦНС китайські посланці неодноразово були помічені на тимчасово окупованій території. Китай та РФ продовжують вести спільну роботу щодо поглиблення співпраці.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китай офіційно декларує нейтральну позицію щодо війни в Україні, закликаючи до діалогу та мирного врегулювання конфлікту. Водночас Пекін уникає засудження Росії та не приєднується до санкцій Заходу. Раніше він пропонував свої "мирні ініціативи", які не отримали значної підтримки серед західних країн.

Водночас Захід звинувачує Китай у фактичній підтримці Росії, зокрема через економічну співпрацю, що допомагає Москві обходити санкції. Крім того, існують підозри, що Пекін постачає товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у військовій сфері.

Після інавгурації президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на допомогу Китаю для завершення війни РФ проти України. У Пекіні відповіли, що продовжать сприяти переговорам і готові підтримувати зв'язок з іншими сторонами.