Китай изучит тысячи образцов крови из Уханя, чтобы установить источник COVID-19

Отмечено, что самое первое заражение, о котором известно по последним данным, произошло 8 декабря 2019 года, однако многие ученые утверждают, что коронавирус распространялся среди людей уже в октябре-ноябре.

Группа исследователей ВОЗ в феврале текущего года определила около 200 тысяч образцов крови, в том числе собранные в последние месяцы 2019 года, которые могут содержать антитела к новому COVID. Сейчас их образцы хранятся в Уханьском центре крови.

По информации китайских властей, такое исследование нельзя было проводить в течение последних двух лет, поскольку они могли понадобиться в качестве доказательства в судебных процессах, связанных с донорством крови.

Однако уже в ближайшее время образцы, взятые осенью 2019 года, потеряют срок годности.

В Нацкомиссии здравоохранения Китая заявили, что сейчас идет подготовка к исследованию.

Однако специалисты из США отмечают, что изучение необходимо проводить только с наблюдением иностранных экспертов, ведь "никто не поверит никаким результатам, о которых сообщает Китай, если не будет, по крайней мере, квалифицированных наблюдателей".

Ученые называют две возможные сложности с образцами крови: их подлинность и репрезентативность, объясняя это тем, что донорами обычно становятся здоровые люди, у которых COVID-19 с большей вероятностью протекает бессимптомно.



