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Китай изменил методику подсчета зараженных коронавирусом

Новости » Происшествия     11.02.2020 - 22:17
Китай изменил методику подсчета зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (jyllands-posten dk)

Инфицированный человек без симптомов заболевания не считается зараженным

Власти Китая изменили методику подсчета зараженных коронавирусом COVID-19 - инфицированный человек без симптомов заболевания не считается зараженным. Об этом передает DW.

Как отмечается, новая методика идет вразрез с указаниями Всемирной организации здравоохранения, которая считает зараженными всех, показавших положительные анализы "независимо от демонстрации симптомов".

Точное число фактически больных человек, которые оказались не включены в списки зараженных, неизвестно.

Напомним, в ВОЗ сообщали, что более 42 тысяч человек в мире заражены новым коронавирусом, и более 1 тысяч человек умерли от осложнений, которые он вызывает.

РБК-Украина писало, что в Китае рассчитывают, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле.

Ранее сообщалось, в Китае допустили, что новый коронавирус 2019-nCoV способен передаваться воздушно-капельным путем. По словам китайского чиновника, на данный момент нет точных данных о способах передачи нового коронавируса и для точного определения необходимы дополнительные исследования.

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