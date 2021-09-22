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Китай допускает возникновения нового очага COVID-19

Автор: Мария Кучерявец

Госкомитет здравоохранения КНР заявил о возможном новом эпицентре заражения СOVID-19 внутри страны. Им может стать китайская провинция Хэйлунцзян, город Харбин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sina.

Так, за минувшие сутки в данном регионе было зафиксировано три новых случая заражения коронавируса внутреннего происхождения.

Указано, что местная власть на неделю закрыла детские сады и средние школы, кинотеатры, спортивные залы, начала кампанию массового тестирования населения, чтобы избежать распространения инфекции.

Сейчас жителям рекомендовано избегать поездок на общественном транспорте, по возможности не выходить из дома.

Кроме того, ряд районов Харбина объявлены зоной "среднего риска заражения".

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