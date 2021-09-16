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Китай будет проверять автомобили, отправляющие данные в "облако": в стране боятся утечки информации

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Четверг 16 сентября 2021 15:51
Китай будет проверять автомобили, отправляющие данные в "облако": в стране боятся утечки информации
Автор: Константин Широкун

Китай разрабатывает самообучаемые системы, которые смогут отслеживать данные, отправляемые за границу современными автомобилями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Производители автомобилей, продающие свои автомобили в Китае, обязаны хранить данные, генерируемые автомобилями, на местных серверах. Если же они намереваются экспортировать важные данные на носители, расположенные заграницей, то с недавних пор должны получить на это разрешение регулирующих органов.

Китайский научно-исследовательский институт автомобильной техники (CAERI) разработал систему, которая отслеживает загруженные данные и данные, которые автомобили отправляют по воздуху в облачные сервисы. Это первая система подобного рода в стране, которая была протестирована на автомобилях Tesla, Audi, Daimler и Land Rover.

Китайское правительство все больше обеспокоено объемом данных, производимых современными автомобилями, и опасается, что эта информация может быть использована частными компаниями не по назначению. В начале этого года Tesla подверглась особой проверке в отношении обработки и хранения данных клиентов в стране. Сотрудникам некоторых правительственных организаций Китая даже запрещалось парковать свои автомобили Tesla внутри правительственных зданий. Якобы камеры кругового мониторинга могли фиксировать секретную информацию и передавать ее третьим лицам.

Дополнительная информация о машинах, разработанных для отслеживания данных, отправляемых за границу, не разглашается.

Ранее мы писали, что Китай призывает всех производителей электрокаров объединиться. В настоящее время в Поднебесной насчитывается около 300 производителей электромобилей.

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