В Китае жертвами коронавируса стали 3136 человек

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За последние сутки в Китае были выявлены 19 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки 9 марта число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3136 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 754 человек, в том числе в настоящий момент болеют 17 721 человек (4 794 человека находятся в тяжелом состоянии), 59 897 человек выписаны из больниц.

За последние сутки по всей стране были выявлены 19 новых случаев заражения, 17 из них заразились в провинции Хубэй, По одному человеку заболели в Пекине и Гуаньдуне. В двух последних случаях речь идет о пациентах, которые прибыли в страну из-за рубежа.

Напомним, в Буркина-Фасо зарегистрированы первые два случая заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее в Канаде зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

РБК-Украина писало, что в Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек. Количество инфицированных в настоящее время составляет 9172. Отмечается, что 724 человек полностью выздоровели.